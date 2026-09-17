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Искали новый дом, а нашли смертельную ловушку: 15 фильмов о роковых высадках на чужие планеты

Искали новый дом, а нашли смертельную ловушку: 15 фильмов о роковых высадках на чужие планеты

В фантастическом кинематографе обещание «второй Земли» почти всегда оказывается коварной иллюзией. Стоит экипажу увидеть пышный лес, чистую воду и пригодную для дыхания атмосферу, как мечта о безопасном доме рассыпается в пыль.

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