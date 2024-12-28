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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • kornilenko28 корниленко
    Мы потеряем страну если срочно не избавимся от всех мигрантов с Средней АзииРоссию ждет волна...
  • Вячеслав Зязев
    Парадокс времени! Большие начальники и с большим образованием - часто и по сути, тупые малообразованные выкормыши из ...Платить и каяться...
  • Владимир Алтайцев
    Соболезнования, но никак не извинения. Не считайте  ВВП идиотом.Платить и каяться...

Платить и каяться. Вот и всё, для чего мы нужны

Платить и каяться. Вот и всё, для чего мы нужны

«Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным.               И отрицать это невозможно».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
. Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость» Ой, можно  подумать, что  у нас отношения  были  не в той  плоскости, про  которую  вякает эта  турецкая  шавка. Азербайджан  с самого 91  года  гадит России  где и как только может
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56 мин.
Владимир Алтайцев
Соболезнования, но никак не извинения. Не считайте  ВВП идиотом.
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54 мин.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Парадокс времени! Большие начальники и с большим образованием - часто и по сути, тупые малообразованные выкормыши из подворотни (Не будем вспоминать под Новый года Бербоков, Метцев и Зеленских). Этот же Мусамбек-турдым-оглы, ярчайший пример этой подворотни! Человечек мелкий, по имени Дурдым, почувствовал &quot;Власть великого азербайджанского народа&quot;, забыв, что он родился благодаря Российской Империи, СССР и РФ. И &quot;величие-наличие&quot;  азербайджанского народа возникло в этих условиях! А иначе, постигла бы Азербайджан судьба уничтожаемых курдов, либо Османской Империей или Турцией, либо персы изрядно проредили бы &quot;гордых азербаайджанцев&quot;, Вывод: &quot;Не зажирайся дарованной тебе свободой!&quot;
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41 мин.

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