Платить и каяться. Вот и всё, для чего мы нужны

Владимир Алтайцев . Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость» Ой, можно подумать, что у нас отношения были не в той плоскости, про которую вякает эта турецкая шавка. Азербайджан с самого 91 года гадит России где и как только может

Владимир Алтайцев Соболезнования, но никак не извинения. Не считайте ВВП идиотом.