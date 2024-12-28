«Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно».
Платить и каяться. Вот и всё, для чего мы нужны
Комментарии
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Владимир Алтайцев
. Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость» Ой, можно подумать, что у нас отношения были не в той плоскости, про которую вякает эта турецкая шавка. Азербайджан с самого 91 года гадит России где и как только может
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56 мин.
Владимир Алтайцев
Соболезнования, но никак не извинения. Не считайте ВВП идиотом.
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54 мин.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Парадокс времени! Большие начальники и с большим образованием - часто и по сути, тупые малообразованные выкормыши из подворотни (Не будем вспоминать под Новый года Бербоков, Метцев и Зеленских). Этот же Мусамбек-турдым-оглы, ярчайший пример этой подворотни! Человечек мелкий, по имени Дурдым, почувствовал "Власть великого азербайджанского народа", забыв, что он родился благодаря Российской Империи, СССР и РФ. И "величие-наличие" азербайджанского народа возникло в этих условиях! А иначе, постигла бы Азербайджан судьба уничтожаемых курдов, либо Османской Империей или Турцией, либо персы изрядно проредили бы "гордых азербаайджанцев", Вывод: "Не зажирайся дарованной тебе свободой!"
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41 мин.
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