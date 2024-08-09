Приезжий москвич обманул кубанцев на семь миллионов

Приезжий москвич обманул кубанцев на семь миллионовВ Краснодаре буду судить мошенника. 44-летний москвич предлагал людям инвестировать в развитие якобы возглавляемой им компании по производству масок и антисептиков в Горячем Ключе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии