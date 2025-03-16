Политика как он...
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Политика как она есть

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Коалиция желающих огрести

Коалиция желающих огрести

Озеро. В нём барахтается человек, пытаясь держаться на воде. Проще говоря, тонет. Вокруг стоит группа, точнее «коалиция желающих» помочь.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Вы совсем ничего не поняли . Может, лучше промолчать в таком случае?
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15 час.
Eduard
Хуже того,Британия из ЕС вышла,но все так же ими командует!
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13 час.
Коська
Я уже об этом писал, но все же повторюсь. А не предложить ли этим боевым петухам, страсТно желающим ЧТО ТО КУДА ТО ввести, провести домашние тренировки военного контингента, который планируется к командировке на Украину? Россия обязательно окажет посильную помощь в качественном обучении и предоставит необходимое количество  Искандеров, Калибров, Ониксов, Кинжалов, Посейдонов, Орешников и прочие &quot;учебные пособия&quot;, ну что бы у прибывших на Украину, не сложилось обманчивое мнение о состоянии дел в этой стране. А может у многих командировочных включится ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ и желание вкусить прелести украинского действительности пропадет НА ХРЕН ВВААЩЩЕЕ!!!
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11 час.
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