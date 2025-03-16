Коалиция желающих огрести

Коська

Я уже об этом писал, но все же повторюсь. А не предложить ли этим боевым петухам, страсТно желающим ЧТО ТО КУДА ТО ввести, провести домашние тренировки военного контингента, который планируется к командировке на Украину? Россия обязательно окажет посильную помощь в качественном обучении и предоставит необходимое количество Искандеров, Калибров, Ониксов, Кинжалов, Посейдонов, Орешников и прочие "учебные пособия", ну что бы у прибывших на Украину, не сложилось обманчивое мнение о состоянии дел в этой стране. А может у многих командировочных включится ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ и желание вкусить прелести украинского действительности пропадет НА ХРЕН ВВААЩЩЕЕ!!!