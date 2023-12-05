Жители мезенской деревни Сояна сообщили о появлении волка

Пятого декабря в сообществе деревни в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщении от одной из местных жительниц с предупреждением— В деревне появился волк! Сегодня ночью волк утащил собаку от дома по улице Мельникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии