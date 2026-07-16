Акинфеев назвал Мбаппе главным форвардом планеты

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, комментируя перед матчем, по итогам которого сборная Франции вылетела с чемпионата мира, проиграв Испании, назвал нападающего Килиана Мбаппе главным открытием турнира, поставив его выше Лионеля Месси и Криштиану Роналду в вопросе выбора «идеального форварда» на текущий момент.