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Акинфеев назвал Мбаппе главным форвардом планеты

Акинфеев назвал Мбаппе главным форвардом планеты

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, комментируя перед матчем, по итогам которого сборная Франции вылетела с чемпионата мира, проиграв Испании, назвал нападающего Килиана Мбаппе главным открытием турнира, поставив его выше Лионеля Месси и Криштиану Роналду в вопросе выбора «идеального форварда» на текущий момент.

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