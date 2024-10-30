После долгих лет ожиданий во Владивостоке открылся новый парк

Вчера во Владивостоке состоялось торжественное открытие нового парка в микрорайоне Жигуры. На месте заброшенного пустыря с трамвайными путями теперь расположено современное общественное пространство, оборудованное дорожками, скамейками, качелями и зелеными насаждениями.