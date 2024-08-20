🇱🇾🇹🇷 Об очередном ливийско-турецком соглашении После недавнего одобрения турецким парламентом размещения контингента в Сомали, аналогичное соглашение было пролоббировано еще и в отношении западной Ливии.
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🇱🇾🇹🇷 Об очередном ливийско-турецком соглашении После недавнего одобрения турецким парламентом размещения контингента в Сомали, аналогичное соглашение было пролоббировано еще и в отношении западной Ливии.
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