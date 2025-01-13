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Доля сделок без ипотеки на московском рынке жилья достигла 85%

Доля сделок без ипотеки на московском рынке жилья достигла 85%

Это рекорд с 2016 года. Большая часть сделок, которые проходят за собственные средства, — альтернативные, когда люди продают недвижимость, доплачивают небольшую сумму и покупают другую квартиру На фоне дорогой ипотеки покупатели жилья все чаще ограничиваются имеющимися у них денежными средствами, в том числе от продажи другой недвижимости.

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