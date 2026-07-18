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Родила в 19 лет, отдала сына в интернат и отказалась от помощи знаменитого отца: непростой путь Агриппины Стекловой

Родила в 19 лет, отдала сына в интернат и отказалась от помощи знаменитого отца: непростой путь Агриппины Стекловой

Агриппина Стеклова известна своим независимым характером и яркими ролями, однако за ее успехом скрывается череда тяжелых жизненных испытаний.

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