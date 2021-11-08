Суйфэньхэ и Харбин завалило снегом и ледяным дождем. Фото и видео

Непогода накрыла соседствующую с Приморьем китайскую провинцию Хэйлунцзян. Сначала Суйфэньхэ и Харбин обрушился снегопад, а затем ледяной дождь переломал деревья и привел к множеству ДТП, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал biang.