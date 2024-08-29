140 жителей региона из семей участников СВО уже смогли пройти бесплатное переобучение и получить новую профессию

<p> В Ивановской области продолжают действовать региональные меры социальной поддержки для семей участников специальной военной операции, в их числе - возможность пройти бесплатное профессиональное переобучение.
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