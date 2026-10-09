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Маргарита Симоньян — о команде «Рыбаря»: вернём, конечно, но натерпятся коллеги

Маргарита Симоньян — о команде «Рыбаря»: вернём, конечно, но натерпятся коллеги

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что задержанных в Черногории членов Telegram-проекта «Рыбарь» вернут, но им предстоит многое пережить в связи со сложившейся ситуацией.

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