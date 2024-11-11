Российская Армия «Солнцепёком» выжгла отряды боевиков ВСУ под Харьковом Юлия СоколоваВ Харьковской области российская группировка войск «Север» нанесла прицельный удар по укреплённым позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) с использованием тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк».
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