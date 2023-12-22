Скончался основатель театра «Шолом» и ведущий «Радионяни»

Москва. Стало известно о смерти народного артиста России Александра Левенбука. Основатель Московского еврейского театра «Шалом» скончался в ночь на 22 декабря на 91 году жизни, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
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