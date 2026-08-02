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ТАСС

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ВС РФ уничтожили пехоту и несколько наземных роботов ВСУ

ВС РФ уничтожили пехоту и несколько наземных роботов ВСУ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили живую силу и несколько единиц наземных робототехнических комплексов в районе Красного Лимана в ДНР.

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