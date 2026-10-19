Жители Казани смогут получить бесплатные юридические консультации 21 сентября. Специалисты из разных министерств и ведомств ответят на вопросы горожан с 15:00 до 17:00.
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