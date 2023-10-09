Боевики ХАМАС готовились к вторжению два года. Как им удалось спланировать операцию в тайне от разведки Израиля

После двух лет затишья палестинское движение ХАМАС нанесло неожиданный удар по Израилю. Израильская разведка не смогла выявить подготовку противника к масштабной операции, а Армия обороны и система ПВО страны оказались полностью неподготовленными к обороне.
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