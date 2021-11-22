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Новый майдан или война? Порошенко и Тимошенко уже «едят» Зеленского на деньги Ахметова

Новый майдан или война? Порошенко и Тимошенко уже «едят» Зеленского на деньги Ахметова

есмотря на пафосный и выдержанный в абсолютно майданно-патриотическом стиле «видосик», — обращение к нации в День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, посвященное 8 годовщине начала так называемого «евромайдана», — праздник для президента Украины Владимира Зеленского явно не задался Все мероприятия участников и сторонников госпереворота-2014, замаскированного под «революцию достоинства», начались на Майдане Независимости в Киеве, а закончились стычками с полицией под зданием президентской администрации.

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