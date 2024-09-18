ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ... Сатанизм во всей своей красе. Что нужно знать... М. Масленникова.

Алик Гумер

Врачи чем хуже остальных ? Они тоже живут при капитализме и РУБЯТ БАБЛА всеми доступными способами , в своей сфере деятельности ! При капитализме человек - это расходный материал для бабла !!! Чтобы изменить все = НУЖНО МЕНЯТЬ СИСТЕМУ - ее цели , ценности , законы , правила игры ...! Бабло скинуть с пъедестала и снова водрузить туда ЧЕЛОВЕКА !!!