Что нужно знать, чтобы вас и ваших детей не распродали по запчастям. Марина Александровна Масленникова, юрист, правозащитник, общественный деятель.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ... Сатанизм во всей своей красе. Что нужно знать... М. Масленникова.
Комментарии
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Андрей Тимохин
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7 час.
Алик Гумер
Врачи чем хуже остальных ? Они тоже живут при капитализме и РУБЯТ БАБЛА всеми доступными способами , в своей сфере деятельности ! При капитализме человек - это расходный материал для бабла !!! Чтобы изменить все = НУЖНО МЕНЯТЬ СИСТЕМУ - ее цели , ценности , законы , правила игры ...! Бабло скинуть с пъедестала и снова водрузить туда ЧЕЛОВЕКА !!!
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3 час.
АГ
Алик Гумер
Аналогична ситуация в акушерстве ....! "Врачам" в белых халатах доплачивают за аборты (убийства детей) .... !!!
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3 час.
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