ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ... Сатанизм во всей своей красе. Что нужно знать... М. Масленникова.

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Комментарии
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Андрей Тимохин
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7 час.
Алик Гумер
Врачи чем хуже остальных ? Они тоже живут при капитализме  и   РУБЯТ БАБЛА  всеми доступными способами , в своей сфере деятельности !    При капитализме человек - это расходный материал для бабла !!!                                                                                  Чтобы изменить все = НУЖНО МЕНЯТЬ СИСТЕМУ - ее цели ,  ценности , законы , правила игры ...!       Бабло скинуть с пъедестала  и снова водрузить туда  ЧЕЛОВЕКА !!!
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3 час.
АГ
Алик Гумер
Аналогична ситуация в акушерстве ....!         &quot;Врачам&quot;  в белых халатах    доплачивают за аборты (убийства детей) .... !!!
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3 час.

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