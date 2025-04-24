Учёные выяснили на примере мозга мышей, почему нам сложно забыть пищевое отравление

Отравление – тот опыт, который вы, скорее всего, не забудете. И теперь учёные знают почему. В рамках исследования, опубликованного в журнале Nature, была обнаружена у мышей нейронная схема, которая и делает отравление таким запоминающимся.
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