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Учёные выяснили на примере мозга мышей, почему нам сложно забыть пищевое отравление

Учёные выяснили на примере мозга мышей, почему нам сложно забыть пищевое отравление

Отравление – тот опыт, который вы, скорее всего, не забудете. И теперь учёные знают почему. В рамках исследования, опубликованного в журнале Nature, была обнаружена у мышей нейронная схема, которая и делает отравление таким запоминающимся.

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