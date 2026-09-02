На кинофестивале «Алтын Минбар» покажут фильм «Искусство побеждать»

В рамках XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» 5 сентября в кинотеатре «Мир» состоится специальный показ фильма «Искусство побеждать», созданного по мотивам одноименной книги Фарита Фарисова, сообщают организаторы.
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