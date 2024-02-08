На аукцион в Петербурге выставили визитку Путина и документ за его подписью

На электронный аукцион в Санкт-Петербурге выставили еще одну визитную карточку президента РФ Владимира Путина времен 1990-х в период его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов, а также документ с его подписью в должности главы комитета по внешним связям городской мэрии.