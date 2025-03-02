С сегодняшнего дня: Сбербанк изменил правила для владельцев карт с остатком средств Ирэн ОрлонскаяСбербанк внедрил инновационное решение, направленное на упрощение процесса расчетов для владельцев банковских карт.
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