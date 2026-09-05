Умная техника для дома и дачи: 5 гаджетов, которые освободят ваше лето

Каждый раз, когда наступает тёплый сезон, появляется странное ощущение, будто список дел растёт быстрее, чем трава на даче.
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