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Строительство 21 века

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Умная техника для дома и дачи: 5 гаджетов, которые освободят ваше лето

Умная техника для дома и дачи: 5 гаджетов, которые освободят ваше лето

Каждый раз, когда наступает тёплый сезон, появляется странное ощущение, будто список дел растёт быстрее, чем трава на даче.

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