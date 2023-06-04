Стал известен победитель 11-го сезона популярного шоу «Голос» Владислав ВислВ прямом эфире Первого канала было объявлено имя лучшего вокалиста страны, после трех месяцев наблюдений за участниками 11-го сезона телепроекта «Голос».
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