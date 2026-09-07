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Газета.ру

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LRT: ученики русских школ в Литве больше не будут изучать Ломоносова и Державина

LRT: ученики русских школ в Литве больше не будут изучать Ломоносова и Державина

Литературные произведения великого русского ученого энциклопедиста Михаила Ломоносова исключили из учебных программ русскоязычных школ Литвы по предложению премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса.

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