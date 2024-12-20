Лидеры меджлиса* утратили поддержку крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Лидеры запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* полностью утратили доверие и поддержку крымских татар, поскольку народ всецело связывает свое будущее с Россией.
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