Sony не дает покупать игры в Казахстане. Как к этому причастна Россия?

Почему игровой гигант не создает новый регион взамен отключенному российскому? Тем временем отчаявшиеся геймеры уже нашли лазейкиТема доступа к магазину игр для Sony PlayStation была поднята на заседании верхней палаты казахстанского парламента.
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