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УтроNews

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Грузинский след «МК-М»: Рубцовы «куют», пока горячо

Грузинский след «МК-М»: Рубцовы «куют», пока горячо

УтроNews продолжает серию публикаций о возможных хищениях миллиардов рублей в структурах некогда крупнейшего отечественного металлотрейдера АО «Металлокомплект-М» («МК-М»).

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