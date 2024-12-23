Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 480 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ...На Западе указали...
  • Nikolay Boyko
    Так он ЧМОВ Вологде торжест...
  • Nikolay Boyko
    А закрой свою вонючую копилкуВ Вологде торжест...

В России началась шестидневная рабочая неделя

В России началась шестидневная рабочая неделя

В России в понедельник, 23 декабря, началась шестидневная рабочая неделя. Она, как следует из утвержденного правительством производственного календаря на 2024 год, продлится до субботы, 28 декабря, включительно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх