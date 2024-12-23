В России началась шестидневная рабочая неделя

В России в понедельник, 23 декабря, началась шестидневная рабочая неделя. Она, как следует из утвержденного правительством производственного календаря на 2024 год, продлится до субботы, 28 декабря, включительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии