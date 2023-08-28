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Зинченко о своем составе по CS:GO: «Я хочу создать команду мирового уровня, которая будет стоять рядом с гигантами киберспорта»

Зинченко о своем составе по CS:GO: «Я хочу создать команду мирового уровня, которая будет стоять рядом с гигантами киберспорта»

Футболист «Арсенала» считает, что его команда Passion сможет стать одной из лучших команд мира. «Мы назвали команду Passion (Кибер: страсть), потому что это у нас в крови.

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