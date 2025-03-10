В России рассказали о козырях Китая в торговой войне с США

Торговое противостояние между Китаем и США набирает обороты, однако у Пекина еще есть козыри. Такое мнение выразил председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, цитирует РИА Новости.
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