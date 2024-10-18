Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на идеологическую обработку со стороны киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии