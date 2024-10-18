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Лента новостей Крыма

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Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России

Глава парламента Крыма рассказал о тяготении регионов Украины к России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на идеологическую обработку со стороны киевского режима.

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