Байден подписал закон о поддержке производителей полупроводников в США

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник на мероприятии в Белом доме подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.