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Байден подписал закон о поддержке производителей полупроводников в США

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник на мероприятии в Белом доме подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.

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