«Крупнейшая кража труда в истории»: техлид Microsoft назвал ИИ-парсинг новостей беспрецедентным воровством

Внутренние документы, вскрытые в суде, показали: топ-менеджеры с самого начала понимали, что чат-боты заменяют новостные сайты и разрушают их экономику Внутренние документы Microsoft и OpenAI, рассекреченные 17 сентября по ходатайству The New York Times и других новостных издателей, раскрывают, как руководство двух компаний оценивало угрозу для прессы перед запуском ChatGPT и Copilot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым