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«Крупнейшая кража труда в истории»: техлид Microsoft назвал ИИ-парсинг новостей беспрецедентным воровством

«Крупнейшая кража труда в истории»: техлид Microsoft назвал ИИ-парсинг новостей беспрецедентным воровством

Внутренние документы, вскрытые в суде, показали: топ-менеджеры с самого начала понимали, что чат-боты заменяют новостные сайты и разрушают их экономику Внутренние документы Microsoft и OpenAI, рассекреченные 17 сентября по ходатайству The New York Times и других новостных издателей, раскрывают, как руководство двух компаний оценивало угрозу для прессы перед запуском ChatGPT и Copilot.

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