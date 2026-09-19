«Крупнейшая кража труда в истории»: техлид Microsoft назвал ИИ-парсинг новостей беспрецедентным воровством

Внутренние документы, вскрытые в суде, показали: топ-менеджеры с самого начала понимали, что чат-боты заменяют новостные сайты и разрушают их экономику Внутренние документы Microsoft и OpenAI, рассекреченные 17 сентября по ходатайству The New York Times и других новостных издателей, раскрывают, как руководство двух компаний оценивало угрозу для прессы перед запуском ChatGPT и Copilot.