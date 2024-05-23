Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Семьи миллиардеров считают главным риском рост налогов

Семьи миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии назвали самым значимым для себя риском в течение следующих пяти лет повышение налогов, следует из результатов опроса, проведенного UBS Group среди семейных офисов-фирм, созданных «богатейшими кланами мира» для управления своим состоянием, передает Bloomberg.

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