Семьи миллиардеров считают главным риском рост налогов

Семьи миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии назвали самым значимым для себя риском в течение следующих пяти лет повышение налогов, следует из результатов опроса, проведенного UBS Group среди семейных офисов-фирм, созданных «богатейшими кланами мира» для управления своим состоянием, передает Bloomberg.
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