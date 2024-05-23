Семьи миллиардеров считают главным риском рост налогов

Семьи миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии назвали самым значимым для себя риском в течение следующих пяти лет повышение налогов, следует из результатов опроса, проведенного UBS Group среди семейных офисов-фирм, созданных «богатейшими кланами мира» для управления своим состоянием, передает Bloomberg.