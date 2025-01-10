Киев продолжает рекламировать «Украинский легион», утверждая, что в него записываются женщины

В Минобороны Украины утверждают, что в генеральном консульстве Украины в Люблине 10 января якобы подписала контракты вторая группа украинцев, проживающих за границей для прохождения военной службы в рядах «Украинского легиона», не указав количество «добровольцев».
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