34-летний Панченко покинет «Химки», но хочет продолжить карьеру

Форвард «Химок Кирилл Панченко в межсезонье намерен сменить клуб. 34-летний игрок пока не намерен завершать карьеру, он либо уйдет в аренду, либо, что более вероятно, расторгнет контракт с подмосковным клубом, рассчитанный до июня 2025 года, сообщает «ФНЛ с Ильевым».