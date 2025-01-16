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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Степанова: «Лыжные гонки и биатлон все больше похожи на теннис – кто может позволить личную группу поддержки, тот и побеждает. Гостиница – такое же «условие победы», как лыжи или массажист»

«Нравится ли мне, что разрыв между мировыми звездами и просто чемпионами в нашем спорте, да и в биатлоне том же, растет? И да, и нет.

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