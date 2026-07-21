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Вместо голливудского стандарта: 15 знаменитостей, которые сделали неидеальную улыбку своей фишкой

Вместо голливудского стандарта: 15 знаменитостей, которые сделали неидеальную улыбку своей фишкой

Кинематограф давно научился продвигать безупречно ровные зубы и отрепетированные улыбки. Однако стандарты часто стирают индивидуальность, а зрителям запоминаются именно те черты, которые выбиваются из общего правила.

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Комментарии
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Г
Ганимед
Самая клевая улыбка у Овечкина
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1 м.