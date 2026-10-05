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Север Пресс

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Власти Ямала ввели выплаты отряду «Барс» за уничтожение БПЛА

Власти Ямала ввели выплаты отряду «Барс» за уничтожение БПЛА

Участники мобильных огневых групп отряда «Барс» на Ямале будут получать миллион рублей за уничтожение вражеских беспилотников.

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