Размещение новых термоядерных бомб B61-12 на базах США в Великобритании и в неуказанных странах НАТО осуществлено в полном объеме согласно плану, сообщила 18 января лава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби о время выступления в вашингтонской организации Hudson Institute (организация, признанная нежелательной в РФ).