Почти 90% легковых автомобилей, задекларированных кандидатами трёх партий на выборах в Госдуму, оказались иномарками.
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Почти 90% легковых автомобилей, задекларированных кандидатами трёх партий на выборах в Госдуму, оказались иномарками.
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