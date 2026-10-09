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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эвертон» выставлен на продажу. The Friedkin Group приобрел клуб в 2024-м

« Эвертон » опубликовал заявление, в котором сообщил о желании The Friedkin Group продать клуб. «The Friedkin Group рассматривает новые варианты инвестирования в «Эвертон», включая возможную продажу контрольного пакета акций.

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