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Счетная палата оценила строительство дорог и нашла способ сэкономить

Счетная палата оценила строительство дорог и нашла способ сэкономить

Большинство новых технологий при строительстве дорог по факту не новые. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты, проанализировав применение инноваций в предыдущие 3 года и заключив, что в реестре значатся около 300 новых и новейших технологий, но более 60% таковыми назвать нельзя.

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