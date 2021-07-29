Счетная палата оценила строительство дорог и нашла способ сэкономить

Большинство новых технологий при строительстве дорог по факту не новые. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты, проанализировав применение инноваций в предыдущие 3 года и заключив, что в реестре значатся около 300 новых и новейших технологий, но более 60% таковыми назвать нельзя.