В селе Згуровка построят площадку для скейтеров за 1,23 млн гривен

В Згуровке планируют к середине лета построить скейтпарк по улице Героев Майдана. Отдел образования Згуровского селсовета Броварского района выделил на обустройство зоны активности 1,2 млн гривен, продолжается представление предложений на тендер.
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