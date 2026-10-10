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Царьград

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В вузах Свердловской области 788 студенческих семей получили поддержку

В вузах Свердловской области 788 студенческих семей получили поддержку

В 14 вузах и 88 колледжах Свердловской области 10 октября прошли мероприятия для студентов с семьями, а в Уральском государственном медицинском университете торжественное открытие собрало более 300 гостей.

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