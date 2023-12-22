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Politico: решение суда в Колорадо сблизило штаб Трампа и республиканцев

Politico: решение суда в Колорадо сблизило штаб Трампа и республиканцев

Штаб бывшего президента США Дональда Трампа и республиканцы штата Колорадо усилили совместную работу после решения верховного суда штата запретить политику участвовать в местном голосовании по определению кандидата на президентских выборах в 2024 году.

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