Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отправятся в путешествие после самоизоляции из-за COVID-19

Следующий месяц станет очень важным в королевской карьере принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Напомним, что недавно Уэльский и Корнуолльская сдали положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, поэтому сейчас находятся на самоизоляции.