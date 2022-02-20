MainStyles

50 подписчиков

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отправятся в путешествие после самоизоляции из-за COVID-19

Следующий месяц станет очень важным в королевской карьере принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Напомним, что недавно Уэльский и Корнуолльская сдали положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, поэтому сейчас находятся на самоизоляции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх